Самолет-разведчик США проводит полет в акватории Черного моря в полном соответствии с нормами международного права – ВС ВСУ

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о вхождении самолет-разведчика США в акваторию Черного моря.

"Они подают заявки в соответствии со всеми нормами международного права через "Украэрорух", ставят в известность также и Вооруженные силы о том, что они будут проводить разведывательный полет в акватории как Черного моря, так и на территории. То есть это все законно в соответствии со всеми нормами законодательства, международного права, и об этом было известно заранее", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" спикер ВС ВСУ Дмитрий Струтинский в понедельник.

Он также добавил, что такие полеты проходят периодически в воздушном пространстве Украины в соответствии с международными нормами.

Ранее в этот день СМИ появилась информация, что в понедельник утром в 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит (Греция) и направился в акваторию Черного моря.