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12:01 26.11.2018

ВСУ имеют достаточно возможностей, чтобы защитить Украинское государство - начальник Генштаба

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ВСУ имеют достаточно возможностей, чтобы защитить Украинское государство - начальник Генштаба

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в связи с российской агрессией в Керченском проливе заявил, что ВСУ имеют достаточно возможностей, чтобы защитить Украинское государство.

"Открытые агрессивные действия России в Черном море очередной раз доказали украинцам, что война продолжается. Нашим извечным врагом был и остается российский агрессор и его цель неизменна – уничтожить Украину", - написал В.Муженко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

"Вооруженные силы имеют достаточно возможностей, чтобы защитить наше государство, и мы выполним свою миссию во имя потомков и будущего Украины, чего бы это нам не стоило", - добавил он.

Теги: #всу #азовское_море #муженко
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Интерфакс-Украина
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