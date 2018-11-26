Москалькова сообщила Денисовой, что отправила запросы в госорганы РФ для выяснения информации об украинских военных моряках

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пообщалась с российской коллегой Татьяной Москальковой по поводу захвата в Азовском море украинских военных судов, российский омбудсмен сообщила, что направила запросы в государственные органы РФ для выяснения, сколько там граждан Украины и в каком состоянии.

"Переговорила с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Она сообщила, что по информации, распространенной центром общественных связей ФСБ РФ, украинские моряки находятся на территории России. По словам Москальковой, она направила все необходимые запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить, сколько граждан Украины сейчас удерживаются, в каком они физическом состоянии и необходима ли им медицинская помощь", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке.

Украинский омбудсмен также сообщила о подготовке с ее стороны запросов к председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, а также к уполномоченному РФ по правам человека относительно получения официальной информации о количестве задержанных граждан Украины, их состоянии и местонахождении.

"Также требую предоставить им всю необходимую медицинскую помощь", - добавила она.

В эфире телеканала "112 Украина" Л.Денисова сказала, что пока не рассматривается возможность поговорить в телефонном режиме с захваченными украинскими военными моряками.