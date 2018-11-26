События

11:56 26.11.2018

Москалькова сообщила Денисовой, что отправила запросы в госорганы РФ для выяснения информации об украинских военных моряках

1 мин читать
Москалькова сообщила Денисовой, что отправила запросы в госорганы РФ для выяснения информации об украинских военных моряках

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пообщалась с российской коллегой Татьяной Москальковой по поводу захвата в Азовском море украинских военных судов, российский омбудсмен сообщила, что направила запросы в государственные органы РФ для выяснения, сколько там граждан Украины и в каком состоянии.

"Переговорила с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Она сообщила, что по информации, распространенной центром общественных связей ФСБ РФ, украинские моряки находятся на территории России. По словам Москальковой, она направила все необходимые запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить, сколько граждан Украины сейчас удерживаются, в каком они физическом состоянии и необходима ли им медицинская помощь", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке.

Украинский омбудсмен также сообщила о подготовке с ее стороны запросов к председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, а также к уполномоченному РФ по правам человека относительно получения официальной информации о количестве задержанных граждан Украины, их состоянии и местонахождении.

"Также требую предоставить им всю необходимую медицинскую помощь", - добавила она.

В эфире телеканала "112 Украина" Л.Денисова сказала, что пока не рассматривается возможность поговорить в телефонном режиме с захваченными украинскими военными моряками.

Теги: #омбудсмен #азовское_море #денисова #москалькова #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Самолет-разведчик США проводит полет в акватории Черного моря в полном соответствии с нормами международного права – ВС ВСУ

Москалькова сообщила Денисовой, что трое украинских моряков находятся в керченской больнице

ВСУ имеют достаточно возможностей, чтобы защитить Украинское государство - начальник Генштаба

Спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ пройдет в Вене в понедельник из-за ситуации в Керченском проливе

Нескольких раненых украинских моряков перевезли в Москву

Минюст готовит заявление в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Волкер: Россия захватывает корабли и обвиняет Украину в провокации?

Глава УПЦ-КП призывает украинских политиков сплотиться после нового акта российской агрессии

"Крымские морпорты" заявляют о возобновлении движения судов по Керчь-Еникальскому каналу

Во Львове пикетировали генконсульство РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Введение военного положения не повлияет на работу судебной и правоохранительной системы - юрист

В Генпрокуратуре Украина просят не распространять в соцсетях информацию о передвижении Вооруженных сил

Государственное бюро расследований начинает работу 27 ноября

Экс-руководитель ГФС Продан вернулся в Украину

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

На пунктах пропуска в Волынской области продолжается блокирование движения автотранспорта

Украина требует от РФ вернуть захваченные в Азовском море судна и освободить пленных

Три задержанных корабля украинских ВМС доставлены в Керчь – источник

В Киеве возле посольства РФ сгорел автомобиль с дипномерами

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА