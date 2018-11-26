Экс-руководитель ГФС Продан вернулся в Украину

Бывший и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан, подозреваемый в незаконном обогащении, заявляет о возврате в Украину после лечения в Германии.

"Только что вернулся в Киев… Спасибо врачам баварской клиники Bayreuth и лично главному врачу доктору Оливеру Понзель. Диагноз украинских специалистов, к которым неоднократно обращался, оказался частично ошибочным", – написал он на своей странице в сети Facebook.

По словам М.Продана, он подвергся трем хирургическим вмешательства под наркозом, однако немецким специалистам удалось найти истинную причину хронического заболевания и назначить соответствующее лечение, которое продолжается, но уже не в медицинском учреждении.

"Подтверждение из клиники относительно заболевания переданы в САП (Специальную антикоррупционную прокуратуру)", – добавил экс-руководитель ГФС.

М.Продан вновь заявил, что обвинения против него сфабрикованы и что он не укрывается от следствия.

"Заказчики - это мощные контрабандные кланы, сросшиеся с высокопоставленными правоохранителями, политиками… Дело против меня - это их ответ. Но эти люди просчитались. Я вернулся, а этого они и не ожидали. И рано или поздно я докажу свою правоту", – заявил экс-руководитель ГФС.

Как сообщалось, 15 ноября 2018 года прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении М.Продана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины, обеспечено вручение данного уведомления способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы на должности с июля 2016 по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

По информации САП, среди приобретенных объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.

Следствие также проверяет причастность М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Прокуроры САП вызвали экс-руководителя ГФС для проведения следственных и процессуальных действий на 20 ноября. Ранее САП вызывала М.Продана на 8 и 15 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, открытому 29 августа этого года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по вайберу от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября, а в САП указывали, что прислали повестку 2 ноября.

М.Продан заявил о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения.