Во Львове пикетировали генконсульство РФ
Во Львове несколько десятков человек в ночь на воскресенье провели возле генерального консульства Российской Федерации акцию протеста против захвата украинских кораблей в Керченском проливе.
Пикетчики, среди которых в частности были представители партии "Национальный корпус", требовали освободить задержанных российскими пограничниками украинских моряков.
Участники акции принесли под консульство шины и подожгли их.
Также митингующие привезли с собой звукоусилительную аппаратуру и транслировали патриотические песни.