События

10:11 26.11.2018

Во Львове пикетировали генконсульство РФ

1 мин читать

 Во Львове несколько десятков человек в ночь на воскресенье провели возле генерального консульства Российской Федерации акцию протеста против захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Пикетчики, среди которых в частности были представители партии "Национальный корпус", требовали освободить задержанных российскими пограничниками украинских моряков.

Участники акции принесли под консульство шины и подожгли их.

Также митингующие привезли с собой звукоусилительную аппаратуру и транслировали патриотические песни.

Теги: #азовское_море #львов #рф #пикетирование #консульство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минюст готовит заявление в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Волкер: Россия захватывает корабли и обвиняет Украину в провокации?

Глава УПЦ-КП призывает украинских политиков сплотиться после нового акта российской агрессии

"Крымские морпорты" заявляют о возобновлении движения судов по Керчь-Еникальскому каналу

Украина требует от РФ вернуть захваченные в Азовском море судна и освободить пленных

Три задержанных корабля украинских ВМС доставлены в Керчь – источник

В Киеве возле посольства РФ сгорел автомобиль с дипномерами

Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования дорог во Львовской области

Все подразделения МВД переведены на усиленный режим службы в связи с агрессией РФ в Азовском море

Судьба 23 украинских моряков с захваченных военными РФ кораблей неизвестна – Муженко

ПОСЛЕДНЕЕ

Государственное бюро расследований начинает работу 27 ноября

Экс-руководитель ГФС Продан вернулся в Украину

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

На пунктах пропуска в Волынской области продолжается блокирование движения автотранспорта

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены

В Киеве 26 ноября планируется ограничить движение большегрузного транспорта

Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность

В Ровенской области автомобиль слетел с моста в водоем, погибли два человека

СБУ приведена в полную боеготовность, в стране усилены контрразведывательные мероприятия

Школьники оказались "заложниками" блокирующих пограничные пункты водителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА