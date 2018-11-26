Во Львове пикетировали генконсульство РФ

Во Львове несколько десятков человек в ночь на воскресенье провели возле генерального консульства Российской Федерации акцию протеста против захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Пикетчики, среди которых в частности были представители партии "Национальный корпус", требовали освободить задержанных российскими пограничниками украинских моряков.

Участники акции принесли под консульство шины и подожгли их.

Также митингующие привезли с собой звукоусилительную аппаратуру и транслировали патриотические песни.