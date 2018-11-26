На пунктах пропуска в Волынской области продолжается блокирование движения автотранспорта

В Волынской области на пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг" продолжается блокирование движения автотранспорта, нарушений общественного порядка не выявлено.

Как сообщает в понедельник патрульная полиция Волынской области на странице в соцсети Фейсбук, ситуация на пунктах пропуска остается осложненной.

"В "Ягодине" находится примерно 500 человек. По состоянию на 21:00 25 ноября они еще пропускали автобусы, однако ночью движение было заблокировано. По состоянию на утро 26 ноября движение частично восстановлено, граждане объезжают место протеста по прилегающим дорогам", - сказано в сообщении.

Как сообщил с места события инспектор Александр Муравчук, сейчас повторное блокирование движения автомобилей, а также увеличение количества протестующих. "Участники акции продолжают свозить шины. Заблокировано несколько сотен метров автодороги М-07 Киев-Ковель-Ягодин", - сообщил он.

Протестующие продолжают блокировать движение и на посту в "Устилуге". Здесь их около 200 человек. Ночью это количество уменьшилось, но сейчас люди снова съезжаются.

Нарушений общественного порядка не выявлено.

Патрульная полиция и другие подразделения правоохранительных органов продолжают охранять публичную безопасность и регулировать движение транспорта в местах протестов.