В Киеве возле посольства РФ сгорел автомобиль с дипномерами

Возле посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номера, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, это произошло в переулке Ярослава Хомова неподалеку от посольства, где проходит акция против захвата украинских военных кораблей. Машина имела дипломатические номерные знаки, которые начинались на 001. Это свидетельствует о том, что машина была посольства РФ.

Как ранее передавало интернет-издание "Украинская правда", под посольством РФ в Киеве 25 ноября собрались участники акции против российской агрессии в Азовском море. Они принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры и пытались жечь шины.