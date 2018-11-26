События

08:26 26.11.2018

В Киеве возле посольства РФ сгорел автомобиль с дипномерами

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Возле посольства Российской Федерации в Киеве сгорел автомобиль с дипломатическими номера, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, это произошло в переулке Ярослава Хомова неподалеку от посольства, где проходит акция против захвата украинских военных кораблей. Машина имела дипломатические номерные знаки, которые начинались на 001. Это свидетельствует о том, что машина была посольства РФ.

Как ранее передавало интернет-издание "Украинская правда", под посольством РФ в Киеве 25 ноября собрались участники акции против российской агрессии в Азовском море. Они принесли шины и бумажные кораблики. Некоторые из них бросали на территорию посольства файеры и пытались жечь шины.

Теги: #киев #посольство #украина #авто #рф #поджег
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Интерфакс-Украина
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