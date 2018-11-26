За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В девяти случаях противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Майское, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, и Лебединский.

"Из минометов калибра 82-мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Малинового, Водяного, Луганского, Новолуганское и Чермалык. Минометы же 120-го калибра захватчики трижды применили у Троицкого и один раз - в районе Луганского", - добавили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, четверо боевиков уничтожены и шестеро ранены.

"С начала суток враг огневой активности в районе проведения операции не проявлял", - отметили в штабе ООС.