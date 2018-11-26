Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжение о приведении соединений и частей в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения, сообщили в Генштабе.

"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (Виктор Муженко – ИФ) отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность "полная", - говорится в сообщении.