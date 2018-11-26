События

05:54 26.11.2018

Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность

1 мин читать

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжение о приведении соединений и частей в полную боевую готовность на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения, сообщили в Генштабе.

"На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (Виктор Муженко – ИФ) отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных Сил Украины в боевую готовность "полная", -  говорится в сообщении.

Теги: #всу #азов #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ровенской области автомобиль слетел с моста в водоем, погибли два человека

СБУ приведена в полную боеготовность, в стране усилены контрразведывательные мероприятия

Школьники оказались "заложниками" блокирующих пограничные пункты водителей

Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования дорог во Львовской области

Украинские корабли были обстреляны, когда возвращались в Одессу, не получив информацию о возможности пройти под керченским мостом

Все подразделения МВД переведены на усиленный режим службы в связи с агрессией РФ в Азовском море

Агрессор подтвердил захват судов и экипажей, более 20 военнопленных – представитель президента Украины в АР Крым

ПОРОШЕНКО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕТ РАЗГОВОР С ЛИДЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ КОАЛИЦИЮ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АГРЕССИИ РФ – КЛИМКИН

В НАТО призвали стороны к сдержанности к деэскалации ситуации в Керченском проливе

В Европейской внешнеполитической службе призывают к сдержанности в Азовском море

ПОСЛЕДНЕЕ

Судьба 23 украинских моряков с захваченных военными РФ кораблей неизвестна – Муженко

Военное положение в Украине может быть введено сроком на 60 суток - Турчинов

Порошенко не исключил проведение Россией наземных операций против территориальной целостности Украины

Порошенко в понедельник утром проведет консультации с генсеком НАТО и главами других государств относительно действий РФ

Парубий: я созываю внеочередное заседание Верховной Рады на понедельник в 16:00

Порошенко призывает военных резерва первой очереди быть в готовности, но это не предусматривает немедленной мобилизации

ПОРОШЕНКО ПРИЗЫВАЕТ ВОЕННЫХ РЕЗЕРВА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ БЫТЬ В ГОТОВНОСТИ, НО ЭТО НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НЕМЕДЛЕННОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВР ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК

ВВЕДЕНИЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО УКРАИНА БУДЕТ ПРОВОДИТЬ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ - ПОРОШЕНКО

Из шести раненых в Керченском проливе украинских моряков двое в тяжелом состоянии, сообщает И.Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА