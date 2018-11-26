События

04:27 26.11.2018

СБУ приведена в полную боеготовность, в стране усилены контрразведывательные мероприятия

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Сотрудники Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность и усилили контрразведывательные мероприятия по недопущению на территорию Украины провокаций спецслужб РФ, сообщил пресс-центр СБ Украины.

"Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность. Усиленно контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", - говорится в сообщении на странице пресс-центра в Фейсбук.

Теги: #сбу #украина #контрразведка #боеготовность
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Интерфакс-Украина
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