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04:25 26.11.2018

Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования дорог во Львовской области

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Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования дорог во Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, уголовное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 279 УК Украины.

Как сообщалось, владельцы "блях" сегодня заблокировали дороги, ведущие к трем пунктам пропуска на границе с Польшей в связи с введением в действие новых законодательных норм о правилах таможенного оформления легковых автомобилей на иностранной регистрации.

Теги: #львов #блокирование #украина #дороги
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