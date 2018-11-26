Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования дорог во Львовской области

Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования дорог во Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, уголовное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 279 УК Украины.

Как сообщалось, владельцы "блях" сегодня заблокировали дороги, ведущие к трем пунктам пропуска на границе с Польшей в связи с введением в действие новых законодательных норм о правилах таможенного оформления легковых автомобилей на иностранной регистрации.