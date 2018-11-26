Украинские корабли были обстреляны, когда возвращались в Одессу, не получив информацию о возможности пройти под керченским мостом

Украинские корабли были обстреляны, когда покидали Керченский пролив в сопровождении российских кораблей, не получив разрешение на прохождение под мостом в Азовское море, пояснил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

"Во время планового перехода 24-го числа получили сообщение о закрытии зоны прохождения в районе Керченского пролива. Подтверждения через международный центр контроля, который находится в Испании, данного закрытия зоны не было", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в ночь на понедельник.

Начальник Генштаба отметил, что это был плановый переход украинских кораблей, катеров и суден из постоянного пункта базирования в Одессе в Мариуполь.

"25-го числа около 4 часов старший прохода сделал два запроса на диспетчерский пункт в Керчи относительно возможности прохождения и уточнения графика прохождения в зоне керченского моста. Информации не получили. Ответа не получили. Продолжали движение. В дальнейшем получили сообщение о том, чтобы выйти в район ожидания, где будет определен порядок прохождения под аркой крымского моста", - рассказал он.

По информации В.Муженко, в 11:00 воскресенья появилось сообщение о закрытии прохода, и соответствующая информация появилась в международном центре контроля.

По его словам, эта информация не соответствовала действительности, поскольку позднее под аркой крымского моста прошли корабль два противодиверсионных катера Российской Федерации.

Начальник Генштаба отметил, что пояснили невозможность для украинских судов пройти под мостом тем, что там сухогруз сел на мель.

Он также добавил, что не получив до 17:00 информацию, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования – в Одессу.

"При выходе кораблей, при проходе из зоны ожидания к пункту постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от берега Крыма, в районе 40 километров на юго-восток от Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы…вооружение применялось на поражение", - заявил В.Муженко.

Вместе с тем он добавил, что после этого связь с украинскими кораблями была утрачена.