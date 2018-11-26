Все подразделения МВД переведены на усиленный режим службы в связи с агрессией РФ в Азовском море

В связи с агрессией России в Азовском море Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия, Национальная полиция и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный вариант несения службы, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщает пресс-служба МВД на странице в соцсети Фейсбук, соответствующее поручение дал А.Аваков во время экстренного заседания СНБО Украины, который рекомендовал президенту Украины и Верховной Раде ввести военное положение сроком на 60 суток.

"Я обращаюсь к патриотам Украины – сосредоточиться на противодействии внешнему врагу и не втягиваться во внутреннее противостояние", - сказал министр.