Военное положение в Украине может быть введено сроком на 60 суток - Турчинов

Совет национальной безопасности и обороны Украины единогласно подержал предложение президента Украины Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО ночью в понедельник.

По словам секретаря СНБО, действия Российской Федерации против кораблей украинских ВМС являются вооруженной агрессией против Украины, которая подпадает под пункты CD статьи 3 Резолюции 3314, Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года.