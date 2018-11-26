События

01:42 26.11.2018

Порошенко не исключил проведение Россией наземных операций против территориальной целостности Украины

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Президент Украины Петр Порошенко после действий России в Азовском море не исключил проведение других, в том числе наземных операций против территориальной целостности Украины.

"К сожалению, после квалификации действий РФ, подразделений Черноморского Флота, подразделений Пограничной службы ФСБ РФ, квалификации как агрессия, мы не исключаем и других операций, в том числе наземных, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - сказал президент на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье.

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Интерфакс-Украина
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