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01:09 26.11.2018

Парубий: я созываю внеочередное заседание Верховной Рады на понедельник в 16:00

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Парубий: я созываю внеочередное заседание Верховной Рады на понедельник в 16:00

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения президента Украины, на понедельник, 26 ноября, на 16:00 я созываю внеочередную сессию (заседание – ИФ) Верховной Рады Украины", - написал он на своей странице в Facebook в ночь на понедельник.

Спикер не уточнил, будет проходить заседание в открытом или закрытом режиме.

А.Парубий подчеркнул, что атака российских военных на корабли Военно-морских сил Украины, которая была совершена в воскресенье, нарушают Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву.

"Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские", - заявил спикер парламента.

Спикер также заявил, что фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей.

Теги: #парубий #азовское_море #агрессия_рф
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Интерфакс-Украина
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