Порошенко призывает военных резерва первой очереди быть в готовности, но это не предусматривает немедленной мобилизации

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение работы с военнослужащими резерва первой очереди, чтобы в самый короткий срок обеспечить все меры для защиты Украинского государства.

"Уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, от наших воинов, которые сейчас находятся в резерве относительно того, что они уже сейчас пакуют рюкзаки и готовы выступать на оборону государства. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди. Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, будьте в готовности. Мы должны в самый короткий срок обеспечить все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье.