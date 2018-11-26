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01:08 26.11.2018

Порошенко призывает военных резерва первой очереди быть в готовности, но это не предусматривает немедленной мобилизации

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Порошенко призывает военных резерва первой очереди быть в готовности, но это не предусматривает немедленной мобилизации

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение работы с военнослужащими резерва первой очереди, чтобы в самый короткий срок обеспечить все меры для защиты Украинского государства.

"Уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, от наших воинов, которые сейчас находятся в резерве относительно того, что они уже сейчас пакуют рюкзаки и готовы выступать на оборону государства. Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди. Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, будьте в готовности. Мы должны в самый короткий срок обеспечить все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье.

Теги: #порошенко #азовское_море #агрессия_рф
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Интерфакс-Украина
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