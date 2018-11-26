События

00:39 26.11.2018

ПОРОШЕНКО ПРИЗЫВАЕТ ВОЕННЫХ РЕЗЕРВА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ БЫТЬ В ГОТОВНОСТИ, НО ЭТО НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НЕМЕДЛЕННОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

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Интерфакс-Украина
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