ВВЕДЕНИЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО УКРАИНА БУДЕТ ПРОВОДИТЬ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ - ПОРОШЕНКО
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Порошенко не исключил проведение Россией наземных операций против территориальной целостности Украины
Порошенко в понедельник утром проведет консультации с генсеком НАТО и главами других государств относительно действий РФ
Порошенко призывает военных резерва первой очереди быть в готовности, но это не предусматривает немедленной мобилизации
ПОРОШЕНКО ПРИЗЫВАЕТ ВОЕННЫХ РЕЗЕРВА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ БЫТЬ В ГОТОВНОСТИ, НО ЭТО НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НЕМЕДЛЕННОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВР ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК
Агрессор подтвердил захват судов и экипажей, более 20 военнопленных – представитель президента Украины в АР Крым
Из шести раненых в Керченском проливе украинских моряков двое в тяжелом состоянии, сообщает И.Геращенко
Порошенко в ближайшее время проведет разговор с лидерами международных организаций, чтобы построить коалицию для противодействия агрессии РФ – Климкин
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