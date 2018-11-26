Агрессор подтвердил захват судов и экипажей, более 20 военнопленных – представитель президента Украины в АР Крым

Россия подтвердила захват украинских судов и экипажей в Керченском проливе, более 20 военнопленных, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Не менее шести раненых; более двух десятков военнопленных. Прямой акт агрессии РФ, ожидаем соответствующие решение СНБО. Из-за чрезвычайного события на Азове президент Украины Петр Порошенко безотлагательно созвал военный кабинет. Агрессор только что подтвердил захват судов и экипажей", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.