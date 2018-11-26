События

00:26 26.11.2018

Агрессор подтвердил захват судов и экипажей, более 20 военнопленных – представитель президента Украины в АР Крым

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Россия подтвердила захват украинских судов и экипажей в Керченском проливе, более 20 военнопленных, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Не менее шести раненых; более двух десятков военнопленных. Прямой акт агрессии РФ, ожидаем соответствующие решение СНБО. Из-за чрезвычайного события на Азове президент Украины Петр Порошенко безотлагательно созвал военный кабинет. Агрессор только что подтвердил захват судов и экипажей", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Теги: #азов #азовское_море #агрессия_рф
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Интерфакс-Украина
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