Из шести раненых в Керченском проливе украинских моряков двое в тяжелом состоянии, сообщает И.Геращенко

Двое украинских моряков, получивших ранения вследствие нападения спецназа РФ на судна Военно-морских сил Украины, находятся в тяжелом состоянии, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

"Шесть военных моряков ранены, два из них в тяжелом состоянии. От этих новостей разрывается сердце. РФ – страна-убийца", - написала она на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Как сообщалось, в воскресенье российские катера открыли огонь по кораблям ВМС Украины в Керченском проливе.

По информации пресс-службы ВМС Украины, спецназ РФ захватил украинские судна.