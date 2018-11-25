Порошенко в ближайшее время проведет разговор с лидерами международных организаций, чтобы построить коалицию для противодействия агрессии РФ – Климкин

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время проведет разговор с лидерами международных организаций, чтобы построить коалицию для противодействия агрессии РФ, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В ближайшее время президент проведет разговор с лидерами международных организаций для того, чтобы создать четкую коалицию для противодействия российским актам агрессии", - заявил П.Климкин ночью в воскресенье.