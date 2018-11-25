В НАТО призвали стороны к сдержанности к деэскалации ситуации в Керченском проливе

НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Украины, призвали к сдержанности сторон и деэскалации ситуации в Керченском проливе, заявила спикер Альянса Оана Лунгеску.

"НАТО внимательно следит за развитием событий в Азовском море и Керченском проливе. Мы находимся в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации... Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море согласно международному праву", - написала она на своей странице в Твиттер.

Спикер подчеркнула, что НАТО полностью поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, включая ее права на судоходство в собственных территориальных водах.