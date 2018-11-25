В Европейской внешнеполитической службе призывают к сдержанности в Азовском море

Напряженность в Азовском море и проливе значительно возросла, заявил в воскресенье вечером официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно дестабилизировать ситуацию", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Представитель ЕВС напомнил слова из заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини в Европейском парламенте о том, что "события в Азовском море являются демонстрацией того, как нестабильность и напряженность неизбежно будут возрастать, если не будут приняты во внимание основные правила международного сотрудничества".

"Строительство Керченского моста проходило без согласия Украины, и представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это параллельно с милитаризацией Азовского моря привело к ужесточению контроля над военно-морским движением в проливе. Европейский союз ожидает, что Россия прекратит инспекции", - сказано в заявлении.