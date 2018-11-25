Военный кабинет предложил провести заседание СНБО для объявления правового режима военного положения, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли военно-морских сил является ни чем иным, как актом военной агрессии. Предложено провести заседание Совета национальной безопасности и обороны для объявления правового режима военного положения", - заявил секретарь СНБО А.Турчинов.

По словам А.Турчинова заседание СНБО состоится сегодня в 24.00