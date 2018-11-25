ВОЕННЫЙ КАБИНЕТ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЕ СНБО ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ - ТУРЧИНОВ
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Из шести раненых в Керченском проливе украинских моряков двое в тяжелом состоянии, сообщает И.Геращенко
Порошенко в ближайшее время проведет разговор с лидерами международных организаций, чтобы построить коалицию для противодействия агрессии РФ – Климкин
ПОРОШЕНКО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕТ РАЗГОВОР С ЛИДЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ КОАЛИЦИЮ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АГРЕССИИ РФ – КЛИМКИН
Военный кабинет предложил провести заседание СНБО для объявления правового режима военного положения
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