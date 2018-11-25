События

23:24 25.11.2018

ВОЕННЫЙ КАБИНЕТ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЕ СНБО ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ - ТУРЧИНОВ

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Интерфакс-Украина
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