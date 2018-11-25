Российские катера открыли огонь по кораблям ВМС Украины в Керченском проливе

Российские катера открыли огонь по кораблям ВМС Украины в Керченском проливе, есть раненый, сообщила пресс-служба ВМС Украины в Фейсбук.

"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС (Погранслужбы – ИФ) ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.