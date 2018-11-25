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20:01 25.11.2018

Украина обратится в Совбез ООН из-за действий России в Чёрном и Азовском морях

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Украина обратится в Совет безопасности ООН в связи с агрессией российских пограничных кораблей в отношении группы украинских судов в Чёрном и Азовском морях, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"По поручению президента немедленно обращаемся в Совет безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями!", - написал В.Ельченко на своей странице в Твиттер в воскресенье.

Как сообщалось, ранее в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины сообщили, что пограничные корабли РФ в воскресенье осуществили агрессию против кораблей ВМС ВСУ, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В информации уточняется, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Позже российская сторона закрыла Керчь-Еникальский канал для судоходства, перекрыв сухогрузом в районе Керченского моста. Были обнародованы фотоснимки стоящего поперек пролива под судоходной аркой Крымского моста крупного сухогруза в сопровождении еще нескольких судов.

Позже в СМИ появилась информация с сопутствующими снимками, что сухогруз отошел и пропустил под аркой три судна, включая катера, однако впоследствии оказалось, что это не группа украинских судов, ожидавших прохода по каналу, а катера береговой охраны РФ. Украинские же суда остаются в акватории Черного моря, по данным пограничная служба ФСБ РФ - напротив с.Заветное к югу от Керченского моста.

После начала движения на выход корабельной группы ВМС ВС Украины из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Теги: #азов #украина #оон #обращение
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