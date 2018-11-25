События

19:33 25.11.2018

На Осокорках в Киеве упад автокран, пострадавших нет

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На Осокорках в Киеве упад автокран, пострадавших нет

В Киеве на Осокорках в результате падения автокрана на строительной площадке никто не пострадал, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"В 15.40 в дежурную часть поступила информация, что по ул.Заречная на строительной площадке во время проведения работ упал автокран. Информация о гибели людей в результате падения автокрана не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят тщательный осмотр и общаются со свидетелями.

Теги: #киев #автокран #украина #стройка
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Интерфакс-Украина
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