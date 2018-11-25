События

19:13 25.11.2018

Через Керченский пролив днем прошли российский тральщик и два катера – ВМС ВСУ

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Через Керченский пролив днем прошли российский тральщик и два катера – ВМС ВСУ

Пресс-центр командования Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины сообщает, что судами, пропущенными в воскресенье днем под аркой Крымского моста российским танкером, перекрывшим проход по Керчь-Еникальскому каналу, являются российский тральщик и два катера.

"25.11.2018 в 13.50 по киевскому времени по Керченскому проливу свободно прошли морской тральщик ЧФ РФ "Адмирал Захарин" и 2 катера типа "Раптор" ПС ФСБ РФ. Этому проходу не мешал танкер с выключенной AИC, которым Россия блокирует Керченский пролив", - сообщается на странице командования ВМС ВСУ в соцсети Facebook в воскресенье.

В сообщении отмечается, что этот факт "является очередным свидетельством лицемерной и лживой политики России, поскольку мирный проход для корабельной группы ВМС ВС Украины блокируется любой ценой".

Как сообщалось, в воскресенье в первой половине дня российская сторона закрыла Керчь-Еникальский канал для судоходства, перекрыв сухогрузом в районе Керченского моста. Были обнародованы фотоснимки стоящего поперек пролива под судоходной аркой Крымского моста крупного сухогруза в сопровождении еще нескольких судов.

Позже в СМИ появилась информация с сопутствующими снимками, что сухогруз отошел и пропустил под аркой три судна, включая катера, однако впоследствии оказалось, что это не группа украинских судов, ожидавших прохода по каналу, а катера береговой охраны РФ. Украинские же суда остаются в акватории Черного моря, по данным пограничная служба ФСБ РФ - напротив с.Заветное к югу от Керченского моста.

Теги: #керченский_пролив #азовское_море #вмс_всу
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