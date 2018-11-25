Обстановка у Керченского пролива не повлияет на защиту национальных интересов Украины в Азовском море - командующий ВМС

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что обстановка у Керченского пролива в воскресенье не повлияет на реализацию планов ВМС ВСУ касательно защиты национальных интересов украинского государства в Азовском море, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ в Facebook.

"Сегодняшние провокации РФ в Керченском проливе не повлияют на реализацию планов ВМС ВС Украины по защите национальных интересов Украины в Азовском море", - сообщил И.Воронченко.

Как отмечается, текущие события в Керчи в очередной раз демонстрируют российскую агрессию и пренебрежение нормами международного морского права. Кроме того, договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива и устоявшихся правил морской поведения.

В командовании ВМС заявляют, что в течение последних двух недель официальные представители страны-агрессора пытались убедить в избыточности внимания международного сообщества к Азовскому региону, а также уверяли о свободном и безопасном судоходстве в указанном регионе.

"Реалии показывают, что с 2014 года ничего не изменилось. Лживыми и провокационными действиями Россия сегодня заблокировала проход корабельной группы ВМС ВС Украины через Керченский пролив. В подтверждение этого, российскими кораблями было совершено таран украинского военного буксира, в результате чего возникла опасность мореплавания для украинских военных моряков", - сказано в сообщении на странице ведомства в соцсети Facebook.

Кроме того, РФ осуществила провокационные действия военной авиации с открытой демонстрацией ударной ракетного оружия против катеров ВМС ВС Украины и умышленное использование гражданского судна для искусственного перекрытия движения в канале, полностью заблокировав движение в Керченском проливе.

"Мы не хотим продолжения эскалации и его перерастания в вооруженный конфликт. Также проход каналом ожидают около 150 гражданских судов, задержание которых приведет к экономическим потерям", - отметил командующий ВМС ВС Украины.

И.Воронченко также добавил, что ВМС ВС Украины готовы к любым вариантам действий, но приоритетом остается соблюдение норм международного морского права.