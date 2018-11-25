На украинских бронекатерах царит боевая готовность – командующий ВСУ

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко оценил обстановку у Керченского пролива как "сложную и напряженную", но заверил, что на украинских бронекатерах царит боевая готовность, сообщает Радио Свобода в воскресенье.

"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке (российского - ред.) десанта", - заявил И.Воронченко в Одессе.

По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени украинским судам придется ждать возможности пересечь пролив, и сообщил, что, по его данным, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей РФ - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.

И.Воронченко сообщил, что утром в воскресенье украинский рейдовый буксир "Яны Капу" таранили дважды, кроме того, представители российских ВМС приближались к украинским судам на опасное расстояние около 15 раз. Командующий ВМС назвал это "типичной провокацией со стороны России".

На вопрос, имели украинские катера возможность применять оружие в ответ на провокацию со стороны российских судов, командующий ответил, что ВМС "будет четко использовать все нормы морского международного права".