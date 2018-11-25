События

18:02 25.11.2018

Таран российским кораблем украинского буксира классифицируется резолюцией Генассамблеи ООН как акт агрессии

2 мин читать
Таран российским кораблем украинского буксира классифицируется резолюцией Генассамблеи ООН как акт агрессии

Таран пограничным кораблем РФ украинского рейдового буксира "Яни Капу" подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением п.d ст.3 резолюции №3314 (ХХIХ) Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, говорится в правовом комментарии о ситуации с действиями РФ против кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, опубликованном на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook в воскресенье.

"Акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства", - приводит пресс-центр командования ВМС ВСУ формулировку резолюции ООН.

В пресс-центре также отмечают, что в соответствии со статьями 17 и 38 конвенции ООН по морскому праву и ст.2 договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно, могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

"Статья 17 конвенции ООН (по морскому праву - ИФ) устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции, суда всех государств, как прибрежных так и не имеющих выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море. Ч.1 ст.36 конвенции ООН определенно, что в проливах, указанных в ст.37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий. Ч.1 ст.2 договора (об использования Азовского моря и Керченского пролива) предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или РФ, эксплуатирующиеся в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства", - отмечается в сообщении.

Теги: #керченский_пролив #азовское_море #вмс_всу #оон #агрессия_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На украинских бронекатерах царит боевая готовность – командующий ВСУ

Украинские корабли под Керченским мостом не проходили и остаются в акватории Черного моря

Украинские корабли прошли через арку Керченского моста и идут по Керченскому проливу

Российские боевые самолеты направлены на патрулирование Керченского пролива

РФ перекрыла судоходство по Керченскому проливу

Украинская сторона заблаговременно известила о намерении пройти Керченский пролив, но ответа не получила – ВМС ВСУ

Российские пограничные катера продолжают сопровождать украинские суда на опасном расстоянии – ВМС ВСУ

Украинские корабли третий час ожидают прохода по Керченскому проливу - ВМС ВСУ

РФ задействовала боевые вертолеты в конфликте с украинскими судами – ВМС ВСУ

Экс-командующий ВМС ВСУ Гайдук: Я думаю, что до прямого противостояния на Азове не дойдет

ПОСЛЕДНЕЕ

Обстановка у Керченского пролива не повлияет на защиту национальных интересов Украины в Азовском море

Владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дороги к трем пунктам пропуска на границе с Польшей

Президент Латвии посетил район проведения ООС

Владельцы авто с еврорегистрацией перекрыли дорогу к погранпереходу "Рава-Русская" на границе с Польшей

На Украину надвигается потепление и мокрый снег с дождями

РФ закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов

Власти Харькова просят не парковать машины на обочинах во время снегопада

В Киеве 25–26 ноября ожидается ухудшение погодных условий

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА