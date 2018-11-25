Таран российским кораблем украинского буксира классифицируется резолюцией Генассамблеи ООН как акт агрессии

Таран пограничным кораблем РФ украинского рейдового буксира "Яни Капу" подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением п.d ст.3 резолюции №3314 (ХХIХ) Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, говорится в правовом комментарии о ситуации с действиями РФ против кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, опубликованном на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook в воскресенье.

"Акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства", - приводит пресс-центр командования ВМС ВСУ формулировку резолюции ООН.

В пресс-центре также отмечают, что в соответствии со статьями 17 и 38 конвенции ООН по морскому праву и ст.2 договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно, могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

"Статья 17 конвенции ООН (по морскому праву - ИФ) устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции, суда всех государств, как прибрежных так и не имеющих выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море. Ч.1 ст.36 конвенции ООН определенно, что в проливах, указанных в ст.37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий. Ч.1 ст.2 договора (об использования Азовского моря и Керченского пролива) предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или РФ, эксплуатирующиеся в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства", - отмечается в сообщении.