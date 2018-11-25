Владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дороги к трем пунктам пропуска на границе с Польшей

Владельцы авто на иностранных номерах заблокировали во Львовской области движение возле трех пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник Львовской таможни Лев Прокопчук.

По его данным, участники акции протеста, кроме пункта пропуска "Рава-Русская", заблокировали также дороги, ведущие к пунктам пропуска "Краковец" и "Грушев".

Кроме того, Л.Прокопчук сообщил, что за минувшую ночь в 6 пунктах пропуска на границе с Польшей таможенники не пропустили в Украину 138 автомобилей. "Было нелегко и напряженно, но нам удалось удержать ситуацию под контролем. За ночь в 6 пунктах пропуска Львовской области в Польшу возвратили 138 автомобилей", - написал он.

Как сообщалось, в воскресенье владельцы автомобилей зарубежной регистрации заблокировали дорогу к пункту пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей в знак протеста против нововведений в законодательстве относительно ввоза легковых автомобилей из-за границы.