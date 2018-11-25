События

16:24 25.11.2018

Украинские корабли под Керченским мостом не проходили и остаются в акватории Черного моря

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Украинские корабли под Керченским мостом не проходили и остаются в акватории Черного моря

Группа украинских судов, длительное время ожидающая разрешения на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу и атакованная утром российскими пограничными катерами, не проходила под аркой Керченского моста и остается в акватории Черного моря.

Как сообщает издание "Вести. Крым", опровергая таким образом информацию, распространенную информационным ресурсом "Kerch.com.ru", через арку моста были пропущены три катера береговой охраны РФ. Наблюдатели могли принять их за группу украинских судов.

"Российские буксиры "притянули" к Крымскому мосту сухогруз. Развернули его поперек фарватера, тем самым полностью перекрыв движение любых судов. На рейде стоят несколько кораблей ВМФ России. На несколько минут сухогруз убрали, под мостом, в сторону Азовского моря, прошли катера береговой охраны России и сухогруз вновь перекрыл фарватер", - говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что акваторию Черного моря и Керченского пролива патрулируют российские штурмовики Су-25

Ранее керченский информационный ресурс "Kerch.com.ru" сообщил, что группа из трех украинских судов прошла под аркой Керченского моста и в настоящее время проходит по Керченскому проливу в направлении акватории Азовского моря.

"В 14:40 баржу, перекрывавшую фарватер, убирают. Корабли - один большой и два малых - выстраиваются в строй. В 14:50 корабли прошли под мостом в сторону Азовского моря", - говорится в сообщении со ссылкой на очевидцев, проиллюстрированном сделанными ими фотоснимками.

В то же время, издание сообщило, что пограничная служба ФСБ РФ информирует о том, что украинские корабли остановлены напротив с.Заветное к югу от Керченского моста.

Теги: #корабли #керченский_пролив #азовское_море #вмс_всу
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Интерфакс-Украина
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