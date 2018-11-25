События

16:05 25.11.2018

Президент Латвии посетил район проведения ООС

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Президент Латвии посетил район проведения ООС

 Президент Латвии Раймондс Вейонис в рамках визита в Украину посетил район проведения операции Объединенных сил (ООС), сообщается на странице ООС в соцсети Facebook в воскресенье.

"В ходе визита высокий заграничный гость имел возможность наглядно удостовериться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и мирного населения. Господин Раймондс Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Р.Вейонис также посетил одну из военных частей Объединенных сил, где ознакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними.

В ходе визита глава Латвийского государства провел рабочую встречу с начальником штаба - первым заместителем Командующего объединенных сил генерал-майором Валерием Залужным и обсудил с ним ситуацию с безопасностью в регионе.

Теги: #оос #донбасс #вейонис
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