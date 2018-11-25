События

15:49 25.11.2018

Украинские корабли прошли через арку Керченского моста и идут по Керченскому проливу

1 мин читать
Украинские корабли прошли через арку Керченского моста и идут по Керченскому проливу

Группа из трех украинских судов, ранее длительное время ожидавшая разрешения на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу и атакованная российскими пограничными катерами, прошла под аркой Керченского моста и в настоящее время проходит по Керченскому проливу в направлении акватории Азовского моря, сообщает керченский информационный ресурс "Kerch.com.ru".

"В 14:40 баржу, перекрывавшую фарватер, убирают. Корабли - один большой и два малых - выстраиваются в строй. В 14:50 корабли прошли под мостом в сторону Азовского моря", - говорится в сообщении со ссылкой на очевидцев, проиллюстрированном сделанными ими фотоснимками.

В то же время, издание сообщает, что пограничная служба ФСБ РФ по-прежнему сообщает о том, что украинские корабли остановлены напротив с.Заветное к югу от Керченского моста.

Очевидцы сообщают, что в первой половине дня в непосредственной близости от моста стоял военный российский корабль, далее, ближе к рейду, еще четыре корабля. В 13:40 буксиры установили судно класса река-море под арками Крымского моста, перекрыв проход под ним.

После этого со стороны Черного моря прибыли три корабля, но, не дойдя до моста, развернулись обратно. Над акваторией кружили два военных вертолета. Спустя час баржа была убрана, открыв проход для группы украинских судов.

Теги: #корабли #керченский_пролив #азовское_море #вмс_всу
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинские корабли под Керченским мостом не проходили и остаются в акватории Черного моря

Российские боевые самолеты направлены на патрулирование Керченского пролива

РФ перекрыла судоходство по Керченскому проливу

Украинская сторона заблаговременно известила о намерении пройти Керченский пролив, но ответа не получила – ВМС ВСУ

Российские пограничные катера продолжают сопровождать украинские суда на опасном расстоянии – ВМС ВСУ

Украинские корабли третий час ожидают прохода по Керченскому проливу - ВМС ВСУ

РФ задействовала боевые вертолеты в конфликте с украинскими судами – ВМС ВСУ

Экс-командующий ВМС ВСУ Гайдук: Я думаю, что до прямого противостояния на Азове не дойдет

РФ закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов

Пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали дороги к трем пунктам пропуска на границе с Польшей

Президент Латвии посетил район проведения ООС

Владельцы авто с еврорегистрацией перекрыли дорогу к погранпереходу "Рава-Русская" на границе с Польшей

На Украину надвигается потепление и мокрый снег с дождями

Власти Харькова просят не парковать машины на обочинах во время снегопада

В Киеве 25–26 ноября ожидается ухудшение погодных условий

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

Четырем лицам, причастным к нападению на голову ВККС Украины объявлено подозрение

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА