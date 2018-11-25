Украинские корабли прошли через арку Керченского моста и идут по Керченскому проливу

Группа из трех украинских судов, ранее длительное время ожидавшая разрешения на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу и атакованная российскими пограничными катерами, прошла под аркой Керченского моста и в настоящее время проходит по Керченскому проливу в направлении акватории Азовского моря, сообщает керченский информационный ресурс "Kerch.com.ru".

"В 14:40 баржу, перекрывавшую фарватер, убирают. Корабли - один большой и два малых - выстраиваются в строй. В 14:50 корабли прошли под мостом в сторону Азовского моря", - говорится в сообщении со ссылкой на очевидцев, проиллюстрированном сделанными ими фотоснимками.

В то же время, издание сообщает, что пограничная служба ФСБ РФ по-прежнему сообщает о том, что украинские корабли остановлены напротив с.Заветное к югу от Керченского моста.

Очевидцы сообщают, что в первой половине дня в непосредственной близости от моста стоял военный российский корабль, далее, ближе к рейду, еще четыре корабля. В 13:40 буксиры установили судно класса река-море под арками Крымского моста, перекрыв проход под ним.

После этого со стороны Черного моря прибыли три корабля, но, не дойдя до моста, развернулись обратно. Над акваторией кружили два военных вертолета. Спустя час баржа была убрана, открыв проход для группы украинских судов.