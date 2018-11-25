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15:47 25.11.2018

Российские боевые самолеты направлены на патрулирование Керченского пролива

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Российские боевые самолеты направлены на патрулирование Керченского пролива

В связи с инцидентом с попыткой трех украинских кораблей пройти Керченский пролив на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в Крыму.

"Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове", - сказал собеседник агентства.

Телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что "над Крымским мостом барражировала пара штурмовиков Су-25". Телеканал продемонстрировал кадры пролета российских самолетов.

Кроме того, как ранее сообщалось на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook, "25.11.2018 в 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины".

Как отмечают в украинских ВМС, "пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии".

Теги: #корабли #керченский_пролив #азовское_море #самолеты
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Интерфакс-Украина
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