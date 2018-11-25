Украинская сторона заблаговременно известила о намерении пройти Керченский пролив, но ответа не получила – ВМС ВСУ

Украинская сторона известила береговые посты и порты в Керченском проливе о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на воскресенье, но не получила ответа, говорится в заявлении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В 03.58 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил ВС Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Информация была получена, но ответ не предоставлен", - говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

"В 04.07 25.11.2018 зафиксированы переговоры диспетчера порта Керчь "Берег-23" с мпк ЧФ РФ "Суздалец" об обнаружении кораблей Военно-морских сил ВС Украины. В то же время, на вызовы кораблей украинских ВМС диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали", - добавили в пресс-службе украинских ВМС.