Российские пограничные катера продолжают сопровождать украинские суда на опасном расстоянии – ВМС ВСУ

Группа украинских судов, подвергшихся утром нападению со стороны российских пограничных катеров, по-прежнему сопровождается российскими судами, которые не соблюдают безопасную дистанцию, сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии", - сообщается на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook.