События

14:26 25.11.2018

Российские пограничные катера продолжают сопровождать украинские суда на опасном расстоянии – ВМС ВСУ

1 мин читать
Российские пограничные катера продолжают сопровождать украинские суда на опасном расстоянии – ВМС ВСУ

Группа украинских судов, подвергшихся утром нападению со стороны российских пограничных катеров, по-прежнему сопровождается российскими судами, которые не соблюдают безопасную дистанцию, сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии", - сообщается на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

Теги: #керченский_пролив #азовское_море #вмс_всу #агрессия_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинская сторона заблаговременно известила о намерении пройти Керченский пролив, но ответа не получила – ВМС ВСУ

Украинские корабли третий час ожидают прохода по Керченскому проливу - ВМС ВСУ

РФ задействовала боевые вертолеты в конфликте с украинскими судами – ВМС ВСУ

Экс-командующий ВМС ВСУ Гайдук: Я думаю, что до прямого противостояния на Азове не дойдет

РФ закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов

Пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины

Украинские военные провели учения на Азовском море

США предложили Украине два фрегата, выведенные из состава их ВМС – Воронченко

Делегация посольства США посетила корабли ВМС ВСУ

Ситуация в Азовском море очень напряженная

ПОСЛЕДНЕЕ

Владельцы авто с еврорегистрацией перекрыли дорогу к погранпереходу "Рава-Русская" на границе с Польшей

На Украину надвигается потепление и мокрый снег с дождями

Власти Харькова просят не парковать машины на обочинах во время снегопада

В Киеве 25–26 ноября ожидается ухудшение погодных условий

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

Четырем лицам, причастным к нападению на голову ВККС Украины объявлено подозрение

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

Саммит ЕС соберется в Брюсселе для утверждения соглашения по Brexit

Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном авто

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА