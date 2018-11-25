Украинские корабли третий час ожидают прохода по Керченскому проливу - ВМС ВСУ

Российская сторона закрыла Керчь-Еникальский канал для судоходства из-за севшего на мель танкера, однако эту информацию не подтверждает международная система контроля судоходства, сообщается на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook в воскресенье.

"Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ожидают прохода по Керченскому проливу. В 13.42 по информации Керчтраффикконтроля, на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение по проливу закрыто в обе стороны. Стоит отметить, что данная информация пока что не подтверждается международной системой контроля судоходства", - говорится в сообщении.

Спустя некоторое время на странице ВМС ВСУ появился фотоснимок стоящего поперек пролива под судоходной аркой Крымского моста крупного сухогруза в сопровождении еще нескольких судов.

"История Черноморского флота (Севастополь) и в 2014 году повторяется. Затопим корабли, не дадим возможность пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе. Выводы делайте сами", - прокомментировали в пресс-службе украинских ВМС.