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14:07 25.11.2018

Владельцы авто с еврорегистрацией перекрыли дорогу к погранпереходу "Рава-Русская" на границе с Польшей

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Владельцы авто с еврорегистрацией перекрыли дорогу к погранпереходу "Рава-Русская" на границе с Польшей

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли движение возле пункта пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

"Перекрыто возле самой границы на пешеходном переходе. На месте работает отдел полиции, патрульные проводят охрану порядка", - сказано в сообщении.

По пешеходному переходу безостановочно ходят около 30 человек. По данным пресс-службы, в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" собираются владельцы автомобилей, но на момент подготовки материала в этих пунктах акций протеста не было.

В то же время депутат Львовского горсовета и сотрудник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Игорь Зинкевич написал на своей странице в соцсети Facebook, что "люди требуют понимания, что им делать с "бляхами" согласно законам №№8487 и 8488". По его словам, не прописана процедура уплаты и возврата залога, которые следует уплатить владельцу такого автомобиля при ввозе его в Украину в режиме транзита.

25 ноября вступили в силу законы, регулирующие ввоз и таможенное оформление автомобилей из-за границы. Они изменили процедуру и ставки растаможки. В частности, в законе содержится норма, что для ввоза иномарки в режиме "транзита" следует уплатить сумму, равную стоимости таможенного оформления.

Как сообщалось, 16 ноября шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" перекрывали в пятницу трассу "Львов - Рава-Русская" возле г.Жолква Львовской области в знак протеста против невыплаты зарплаты.

20-21 ноября протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрывали дороги в большинстве областей Украины. В частности, во Львовской области перекрывали трассу М-06 "Киев – Чоп" в двух местах.

Теги: #авто #еврономера #граница #акция_протеста #львовская_область
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