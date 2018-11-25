На Украину надвигается потепление и мокрый снег с дождями

В ближайшие сутки, 26 ноября, активный циклон существенно усложнит погоду в Украине, сообщает Укргидрометцентр.

"На большей части территории страны сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; днём на Прикарпатье и в центральных областях местами сильные осадки", - говорится в сообщении.

Температура ночью и днем в понедельник - от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 4-9° тепла; ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. В южной части страны ночью без существенных осадков, днем дождь; температура ночью 0-5° тепла, днём 5-10°; ветер южный, 7-12 м/с.

В Киеве - мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура ночью и днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,8 градусов тепла в 2009 году, самая низкая - ночью на отметке 17,6 градусов мороза в 1999 году.

Во вторник, 27 ноября, в большинстве областей Украины сохранятся сложные погодные условия. В Прикарпатье, центральных и Харьковской областях пройдет мокрый снег, местами с дождем, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. В Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью сильные осадки.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла; в южных, Донецкой и Луганской областях осадки, преимущественно дождь, ночью местами сильные; температура в течение суток 1-6° тепла, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях днём 7-9° тепла. Лишь в северных, Волынской и Ровенской областях - без осадков (в Киевской области местами небольшой снег); температура в течение суток 1-6° мороза. Ветер северо-восточный и северный, 7-12 м/с, на юге и в Приазовье порывы 15-20 м/с.

В Киеве - местами небольшой снег, на дорогах гололедица; температура ночью и днём около 5° мороза.