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13:52 25.11.2018

РФ закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов

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РФ закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов

Керчь-Еникальский канал закрыт для прохода гражданских судов из-за ситуации вокруг перехода трех украинских кораблей ВМС, который российская сторона считает незаконным.

"(Канал - ИФ) закрыт для прохода гражданских судов", - сказал осведомленный источник "Интерфакса".

Другие подробности он не предоставил.

Росморречфлот не комментирует ситуацию в Керченском проливе. "У нас пока нет ни комментариев, ни информации", - сказал представитель ведомства.

Представитель "Крымских морских портов" подтвердил "Интерфаксу" информацию о закрытии пролива для гражданских кораблей.

Вместе с тем, на сайте "Администрации морских портов Черного моря" распоряжения капитана порта "Керчь" о закрытии Керчь-Еникальского канала пока нет.

Как сообщалось, ВМС Украины сообщили в Facebook, что украинская корабельная группа продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ. "Соблюдая нормы международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море", - говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что российские пограничники предпринимают все необходимые меры для пресечения "преднамеренной провокации" трех судов Военно-морских сил Украины.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым заявила, что в воскресенье около 06:00 по Киевскому времени "три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ".

"Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утверждённым капитаном российского морского порта… Вместе с тем, до настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - утверждают российские пограничники.

Погранслужба ФСБ принимает "все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Со своей стороны в ВМС Украины сообщили, что 25 ноября утром, когда "корабли ВМС ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря", российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. В сообщении уточняется, что "о намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства".

В ВМС ВСУ заявили, что пограничные корабли РФ - катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВСE" вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также заявили, что российская диспетчерская служба "отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями".

Теги: #крым #корабли #керченский_пролив #агрессия_рф
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