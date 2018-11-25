В Киеве 25–26 ноября ожидается ухудшение погодных условий

В ближайшие двое суток, 25–26 ноября, в Киеве ожидается гололедица и налипание мокрого снега, сообщает Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 25 ноября, в течение суток 26 ноября гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении Киевской горгосадминистрации со ссылкой Укргидрометцентр, обнародованного в воскресенье утром.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.