События

10:49 25.11.2018

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

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СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

Служба безопасности Украины задержала так называемую "председателя сельсовета" временно оккупированной территории Украины, сообщили в пресс-центре ведомства.

"Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области так называемого "председателя поселкового совета" одного из населенных пунктов временно оккупированной территории Новоазовского района", – говорится в сообщении на сайте СБУ в субботу.

Оперативники спецслужбы установили, что местная жительница с ноября 2010 года занимала должность сельского головы одного из поселков Донецкой области.

"В 2014 году женщина присоединилась в ряды террористической организации "ДНР". Выполняя указания боевиков, злоумышленница осуществляла незаконное руководство временно оккупированной территории в пределах соответствующего населенного пункта. Правоохранители задержали фигуранта дела на контролируемой украинскими властями территории региона, куда она приехала по своим делам", – сказано в сообщении.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленницы проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.

Теги: #сбу #украина #донбасс #задержание
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