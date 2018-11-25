Четырем лицам, причастным к нападению на голову ВККС Украины объявлено подозрение

Нападавшим на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова суд избрал меру пресечения, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №10 сообщено о подозрении четырем мужчинам, причастным к дерзкого нападения на голову Высшей квалификационной комиссии судей Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Следствием установлено, что 16 ноября 2018 года, находясь у отеля на бул. Т. Шевченко, где проходил VII Судебный форум, указанные лица, действуя по предварительному сговору, реализовали преступный план нападения на судью.

"Дождавшись, когда председатель ВККС Украины выйдет из помещения отеля, один из нападавших хлюпнул "зеленкой" в лицо судьи, другой - на его одежду. Еще двое сообщников находились рядом и были готовы предоставить физическую поддержку исполнителям в случае сопротивления потерпевшего или возможного задержания правоохранителями на месте совершения уголовного преступления", – сказано в сообщении.

Следствием установлено, что один из нападавших в момент нападения получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица.

Четырем участникам нападения объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.

"В Шевченковский райсуд г.Киева направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения. Местная прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Принимают меры для установления заказчиков этого преступления для привлечения их к уголовной ответственности", – резюмировали в прокуратуре.

Как сообщалось, 23 ноября полиция Киева задержала подозреваемых в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Подозреваемые в нападении на главу ВККС С.Козьякова, которого облили зеленкой неделю назад, задержаны полицией Киева", - написал министр на своей странице в микроблоге Твиттер.

По его словам, группа из 5 человек "зарабатывала на таких заказах".

"Исполнителям это стоило всего $200. Ничто по сравнению с 7 годами тюрьмы по ч.2 ст.346 УК. Не беритесь за грязную работу", - отметил А.Аваков.

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщает, что двоих исполнителей и их возможных соучастников задержали по месту проживания, где одновременно проводятся обыски.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили изображенных на видеозаписи с камер наблюдения мужчин. Правоохранители изъяли одежду, в которой они совершали правонарушение. Один из фигурантов сознался, что за "работу" им заплатили $200.

Злоумышленников доставят в управление полиции для проведения дальнейших следственных действий, чтобы установить все обстоятельства совершения правонарушения и роль каждого из них для предоставления правовой оценки их действиям. За совершенное правонарушение мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, 16 ноября 2018 года неизвестные облили зеленкой главу ВККС С.Козьякова. В результате нападения телесных повреждений он не получил.

В этот же день полиция Киева открыла уголовное производство по статье "насилие по отношению к государственному деятелю" (ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины).