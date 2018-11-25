За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединский.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – подчеркнули в штабе ООС.

Кроме того, из минометов калибра 120-мм боевики обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского и возле Крымского. У последнего они проявили наибольшую огневую активность.

"С начала текущих суток из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Попасной. Потерь не допущено", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два боевика уничтожено, еще три получили ранения.