События

07:16 25.11.2018

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

1 мин читать
За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединский.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – подчеркнули в штабе ООС.

Кроме того, из минометов калибра 120-мм боевики обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского и возле Крымского. У последнего они проявили наибольшую огневую активность.

"С начала текущих суток из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в районе Попасной. Потерь не допущено", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два боевика уничтожено, еще три получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном авто

Президент Латвии: Украина является для нас примером достижения стратегических целей

ФСБ на 10 лет запретила въезд в Крым украинской журналистке

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

Украинская гумпомощь Йемену, Судану и Конго приурочена памяти жертв Голодомора – Порошенко

В Киеве перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18

Гройсман: Украина ценит вклад США в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа

Украинские военные освободили еще один населенный пункт на Светлодарской дуге

Боевики 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, в ВСУ без потерь – штаб

Боевики с полуночи осуществили два прицельных обстрела позиций ОС - Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит ЕС соберется в Брюсселе для утверждения соглашения по Brexit

Сирийский Алеппо обстрелян снарядами с отравляющим веществом, почти 60 человек пострадали

Свыше 80 тыс. человек приняли участие в акции "желтых жилетов" во Франции

МИД Украины и "Мемориал" предлагают назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера

Почти половина робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы выполнена – Аваков

В Киеве у Мемориала жертв Голодомора свечу памяти зажгли представители многих стран

Украина ожидает в скором времени окончательного оформления предоставления автокефалии Православной церкви – Порошенко

Около 8 тыс. человек пришли на акцию протеста в Париже против повышения цен на топливо

В Украину идут дожди и мокрый снег

Госпогранслужба Украины направила дополнительные резервы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА