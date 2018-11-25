Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном авто

В пограничном пункте "Гоптовка" (Харьковская обл.) задержан 34-летний гражданин РФ, пытавшийся въехать в Украину на автомобиле "Лада Ларгус" российской регистрации, находившемся в международном розыске.

"При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных Интерпол, с помощью которой правоохранители установили, что этот автомобиль был угнан две недели назад и находится в международном розыске", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Водитель и машина переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.