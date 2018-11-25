События

03:19 25.11.2018

Президент Латвии: Украина является для нас примером достижения стратегических целей

2 мин читать
Президент Латвии: Украина является для нас примером достижения стратегических целей

Премьер-министра Украины Владимир Гройсман обсудил с президентом Латвии Ра́ймондсом Вейонисом ситуацию в Крыму и на Донбассе, стремление Украины к членству в ЕС и НАТО, а также ход реформ, сообщил "Урядовый портал".

"Украина служит миру хорошим примером достижения стратегических целей и храброй борьбы против силы, которая кажется больше и масштабнее", – цитирует портал заявление президента Латвии.

Как отмечается в информации, глава Латвийской Республики находится в Украине с рабочим визитом и в субботу, 24 ноября, принял участие в траурных мероприятиях, посвященных восемьдесят пятой годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

В.Гройсман поблагодарил Р.Вейониса за участие в мероприятиях и сказал, что Латвия "всегда была верным другом Украины" и всегда придерживалась политики осуждения аннексии Крыма, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"И здесь отдельного внимания заслуживает план президента Вейониса посетить Донбасс и убедиться, что происходит на линии соприкосновения", – сказал премьер-министр.

Президент Латвии отметил, что понимает "боль" и приехал "чтобы быть вместе с друзьями".

"Мы были и будем адвокатом Украины на международном уровне и поддерживаем ваше стремление стать частью ЕС и НАТО. Вместе мы будем сильнее и сможем противостоять вызовам современности. Украина служит для нас хорошим примером достижения своей цели. Вы в такой тяжелой ситуации - аннексия Россией Крыма, присутствие российских войск на украинской территории, невыполнение Россией договоренностей (и по достижению мира). И мы видим, насколько лихо вы боретесь с силой, которая кажется больше. Вы показали, как много можно сделать, если целенаправленно работать", – сказал он.

В.Гройсман рассказал Р.Вейонису об экономических достижениях Украины, ходе реформ и планах на следующий год. Стороны также отметили позитив в экономическом сотрудничестве двух стран.

По словам премьер-министра, за 9 месяцев года двусторонняя торговля выросла более чем на 40% - до $331 млн, И по итогам года может составить около $0,5 млрд. Растет сотрудничество в логистике - с сентября начато движение поезда "Четырех столиц", который объединяет Киев и Ригу через Минск и Вильнюс.

"Мы рассчитываем на оживление секторального сотрудничества - прежде всего, в аграрной и транспортной сфере, и в сфере инноваций", - выразил надежду В.Гройсман.

Теги: #латвия #украина #встреча #реформы #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном авто

ФСБ на 10 лет запретила въезд в Крым украинской журналистке

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

Украинская гумпомощь Йемену, Судану и Конго приурочена памяти жертв Голодомора – Порошенко

В Киеве перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18

Гройсман: Украина ценит вклад США в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа

Украинские военные освободили еще один населенный пункт на Светлодарской дуге

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 380 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

В Украине - День памяти жертв голодоморов

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Сирийский Алеппо обстрелян снарядами с отравляющим веществом, почти 60 человек пострадали

Свыше 80 тыс. человек приняли участие в акции "желтых жилетов" во Франции

Боевики 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, в ВСУ без потерь – штаб

МИД Украины и "Мемориал" предлагают назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера

Почти половина робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы выполнена – Аваков

В Киеве у Мемориала жертв Голодомора свечу памяти зажгли представители многих стран

Украина ожидает в скором времени окончательного оформления предоставления автокефалии Православной церкви – Порошенко

Около 8 тыс. человек пришли на акцию протеста в Париже против повышения цен на топливо

В Украину идут дожди и мокрый снег

Госпогранслужба Украины направила дополнительные резервы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА